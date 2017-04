Kus on tõde? Mama June süüdistab eksmeest Sugar Beari koletutes asjades, kuid mees eitab kõike

Sugar Bear on veendunud, et Mama June on lihtsalt armukade, kuna ta abiellus hiljuti oma uue kallima Jennifer Lambiga, vahendab ET.

«Need vägivallatsemise süüdistused on valed. Mitte miski ei vasta tõele. June ei luba mul Alanaga rääkida,» ütles Sugar Bear.

Sugar Bear rõhutas, et ta pole kunagi nende ühist tütart Alana «Honey Boo Boo» Thompsonit või June'i tütart Lauryn «Pumpkin» Shannonit emotsionaalselt ega füüsiliselt kuritarvitanud.

«Mul on tekstisõnumid, milles ma palun June'ilt võimalust Alanaga rääkida, kuid pole temalt vastust saanud. Viimati nägin Alanat oma pulmas. Olen püüdnud tütrega kontakti hoida, kuid June lihtsalt ei lase,» väitis mees.

Mama June väitis esmaspäeval, et Sugar Bear oli tema laste suhtes vägivaldne. «Maailmal on aeg teada saada, milline mees ta tegelikult on. Pumpkini sinise silmaaluse põhjustas tema, sest ta sai vihaseks. Ta on lastele tekitanud palju emotsionaalseid ja füüsilisi arme,» väitis June.

Sugar Bear ütleb, et selliseid asju pole juhtunud ja June tahab talle lihtsalt kätte maksta.

«Ma pole iialgi kommenteerinud Alana kehakaalu! June on paganama valetaja! Ma ei teeks iial Alanale haiget. June ütleb neid asju, sest ta on minu peale vihane. Ma pole eales ühelegi lapsele viga teinud,» rääkis Sugar Bear.