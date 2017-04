Paris Jackson on venna Blanketi pärast äärmiselt mures

19-aastane Paris arvab, et Blanketile võib väga halvasti mõjuda see, et ta elab üksi vanaema Katherine Jacksoni kodus, kirjutab TMZ.

86-aastane Katherine elab koos Michael Jacksoni õega Londonis, mis tähendab, et Blanket viibib suurema osa ajast oma vanaema Calabasase kodus ihuüksi. Paris kardab, et Blanket jääb ilma hädavajalikust vanemlikust hoolitsusest.

Allikate sõnul läheb Blanketil aga kõigest hoolimata koolis hästi.