Donald Trump võib kliimamuutuse tõttu oma luksuslikust Mar-a-Lago kuurortist ilma jääda

USA ookeani ja atmosfääri administratsiooni (NOAA) kliimateadlaste uuring näitas, et kui kliima soojeneb ja polaaralade jää sulab, siis tõuseb peaaegu kõikjal maailmas meretase, mis uputab madalamad alad, kaasa arvatud ka USA Florida poolsaare, edastab The Independent.

Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurort / JOE RAEDLE/AFP/Scanpix

Teadlaste hinnangul võivad juba selle sajandi lõpuks president Trumpile Floridas kuuluvad hooned ja maa, mis on merele lähedal, jääda pooleldi vee alla.

«Kliimamuutust on juba nüüd näha, selleks on tugevad tormid ja üleujutused, kuid see jätkub ja tulevikus võtab vesi veel mitmeid alasid, kaasa arvatud Trumpi «talvise Valge Maja»,» teatas USA senati kaubandus-, teadus- ja transpordikomitee liige, senaator Bill Nelson.

Ta lisas, et kliimamuutuse tõttu on Florida osariik USAs üks ohustatumaid paiku.

NOAA prognoos ei puuduta ainult president Trumpi vaid miljoneid floridalasi, kes elavad rannaalal ja kelle kodud võivad hävida.

Mitmete uuringute kohaselt võib aastaks 2100 olla liustikejää sulamise tõttu olla meretase tõusnud ligi kaks meetrit.

«Kliimamuutus ja meretaseme tõus ei ole tulevikuhirm, vaid see on juba osa meie igapäevaelust. Lisaks Floridale ohustab vesi ka Virginiat, Lõuna- ja Põhja-Dakotat,» lisas demokraadist senaator Ted Deutch, kes esindab Floridat.

2012. aastal tabas Floridat orkaan Sandy, mille tagajärjel jõudis merevesi Mar-a-Lagosesse ja Palm Beachi maakonda, tekitades üleujutusi, lisaks sadas paduvihma.

President Trump on paaril korral võtnud sõna, kuidas piirkondi üleujutuste ja erosiooni eest kaitsta, seda eriti siis kui ta ärid on ohtu sattunud.