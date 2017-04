Video! Kuulmispuudega cosplayer valmistas oma kostüümi pool aastat

8. aprillil toimus Apollo kinos Solaris järjekordne MängudeÖÖ. Üritus tõi hilistel öötundidel kesklinna mänguhuvilisi, cosplayer-eid, kohalikke mänguarendajaid ja paljusid teisigi.

Cosplayer-id on lihtsamalt seletades inimesed, kes valmistavad oma lemmik mängu-, filmi või sarjategelasest kostüümi, mida nad ise ka kannavad. Tegemist pole aga tavapärase Halloweeni kostüümidega, vaid kohati on need väga detailsed.

Kuulmispuudega cosplayer Teezkut, kes külastas sõbrannaga MängudeÖÖd, on hetkel üliõpilane ja selle tõttu võtab tal kostüümi valmistamine rohkem aega.