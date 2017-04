Loe ja naera! Kristel Aaslaid tegi kallimale eriti hullu tünga

«Swaibi ja loe minu 1. aprilli seiklust,» postitas stand-upi täht Mattias Naan sotsiaalmeediasse, jagades enda ja Kristeli vahelist vestlust interneti vahendusel.

«Täitsa pu**is. Oksendasin just otse eetris,» algab näitlejanna kirjutis, et nüüd on jama lahti.

Loe lähemalt, mis edasi sai! Tuleb tõdeda, et nalja Kristel teha juba oskab!