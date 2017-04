Haigla täitis surija viimse soovi: klaasi veini, sigarett ja päikeseloojang

Haigla teatas oma Facebooki leheküljel, et nad tulid surevale patsiendile vastu ja hoolimata haiglas kehtivast suitsetamiskeelust, lubasid tal viimase sigareti teha ja veini nautida, edastab ABC News.

Mees oli koos voodiga toodud rõdule, et ta näeks viimast korda ka päikese loojumist.

Arstide teatel kannatas 75-aastane Carten Flemming Hansen aordirebendite all ja teda ei hakatud opereerima, sest see oleks tema surma kiirendanud.

Meest ravinud arstid leidsid, et tal ei ole enam kaua elada ja nad teatasid sellest ka patsiendile. Hansen sõnas oma põetajale Rikke Kvistile, et tal on viimane palve, mille haigla saab täita.

Põetaja Kvistile meenus siis, et haiglal on rõdu, kuhu mehe saab päikeseloojanguks viia.

Haigla teatel on neil küll suitsetamiskeeld, kuid nad olid nõus mehe viimase palve täitmisel seda eirama.

Surev mees sai kõik, mida soovis ning nautis nii oma lemmikveini, sigaretti kui ka õhtust lummavat vaadet. Teda olid tulnud lisaks arstidele ja õdedele ära saatma ka sugulased ja sõbrad.

«See oli nagu lõpupidu, keegi ei olnud kurb, kõik olid rõõmsad. Samas tegi pere kurvaks see, et ta ikkagi suri,» lausus põetaja Kvist.

Lahkunud mehe tütar Mette Guldbech Demuth teatas Taani meediale, et ta on haiglale isa viimase soovi täitmise eest tänulik.