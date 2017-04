Kõrv peale! VonKuusk, MC Lord ja Adeele Sepp avaldasid naivistlik-industriaalse hümni Viljandile

Ugala teatri näitleja Adeele Sepp, räppar MC Lord ja helilooja Kaarel Kuusk (vonKuusk, Sounditoorium, Kali Briis) kohtusid esmakordselt Ugala teatri noortemuusikali «Moraal» lavastusprotsessi käigus. Peagi oli selge, et omavaheline klapp on midagi enamat, kui üks etenduskunstipõhine koostöö suudab väljendada. Seetõttu otsustatigi lisaks Ugala hittlavastuse «Moraal» välja toomisele salvestada iseseisvalt esimesed koostöölood ja katsetada ühise helikeele leidmisega.

Lugu «Imavere tossud» jõudis laiema avalikkuse ette paar nädalat tagasi mastaapses kontsertlavastuses «SounditooriumK (helilooja Kaarel Kuusk), mille tegi eriliseks see, et publik sai muusikute etteastet nautida mitte kohapeal, vaid teleülekande vahendusel. Omamoodi oli see ka sümboolne, sest «Imavere tossud» on lugu lõputust teelolemisest ja kohale (loe: koju) jõudmise ootusest. Nüüd on «Imavere tossud» saanud stuudios viimase lihvi ja jõuab ka raadiokuulajateni.

VonKuusk, MC Lord ja Adeele Sepp avaldasid naivistlik-industriaalse hümni Viljandile / Katre Sulane

Lugu sündis tegelikult juba kaks aastat tagasi, kui Adeele Sepp sõitis järjekordselt marsruudil Viljandi-Tallinn-Viljandi ja öösel Imavere ristist suunda kodupoole võttes hakkas meloodia ja sõnad justkui iseenesest vormi võtma. Koju jõudes oli see vaja ainult kiiresti noodipaberile panna ja õiget aega ootama ning küpsema jätta. Lõpliku versiooni autoriks nimetab Sepp siiski vonKuuske ja vabavärsimeistrit MC Lordi. «See on justkui naivistlik hümn kojujõudmisest. Ood Viljandile, austusavaldus väikelinnale, mis on oma hingelt siiski suur. Omamoodi industriaalne naivism selle väljendi kõige paremas tähenduses, kus Imavere ristist kõik võõrsilolijad suunda Viljandi poole võttes justkui üheskoos alati unistades ohkavad – kohe jõuame taas koju!» kirjeldab Adeele Sepp laulu sünnilugu.

«Pühendame selle loo eelkõige viljandlastele, kuid ülekantud tähenduses ka kõigile teistele teelolijatele. Ükskõik kui pikk on teelolemine, siis teadmine, et meie kõigi jaoks on kuskil oma Imavere rist, pärast mida on kojujõudmine juba ainult kiviviske kaugusel, annab loodetavasti kõigile jõudu juurde. Ükskõik, kuhu siis teel ollakse. Ausõna me usume, et killuke naivismi kulub meile kõigile marjaks ära, seda enam, et seda kohtab tänapäeva Eesti muusikas kahetsusväärselt vähe,» lisab ta.