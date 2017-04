Gordon Ramsay ei kavatse oma kokku kraabitud varandust lastele pärandada

50-aastane telesaate «Hell’s Kitchen» staar selgitas väljaandele The Telegraph, miks tema 18-aastane Megan, 17-aastased kaksikud Holly ja Jack ning 15-aastane Matilda ei saa tema varandusest sentigi, kui välja arvata väike abi oma esimese korteri ostul.

«See ei lähe kindlasti neile ning see ei ole pahatahtlik, see on selleks ei neid mitte rikkuda,» kostis Gordon Ramsay. «Ainus asi, mida ma oma naise Tanaga olen nõus tegema, et nad saavad 25 protsenti deposiiti oma korteri jaoks, aga mitte kogu elamise jaoks,» lisas staarkokk.

Ramsay lisas, et kui lennukis tema ja ta naine reisivad esimeses klassis, siis nende lapsed peavad tavareisijatega koos lendama. «Nad ei ole ligilähedaselt nii palju töötanud, et seda endale lubada,» lisas staar, et sellises vanuses ei pea lapsed esimeses klassis reisima.