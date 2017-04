Videod: sotsiaalmeedias pilatakse, et skandaali sattunud United Airlines on nagu «kaklusklubi»

Avalikusse jõudnud videol on näha, kuidas lennundustöötajad ja korrakaitsjad karjuvat ja vigastada saanud reisijat Chicagos O’Hare’i lennujaamas lennukist välja kisuvad, edastab news.com.au.

Reisija väljaviskamine United Airlinesi lennult / Kuvatõmmis/Youtube

Mees, kes oli ostnud United Airlinesi lennule pileti, keeldus oma kohta loovutamast ja ei tahtnud lennukist lahkuda, sest ta oli enda arvates teinud kõik õigesti.

Videol on näha, et mehe pea on rüseluses vigastad saanud, mööda ta nägu voolavad verenired ja ta karjub, et teda tapetakse.

Kannatada saanud reisija United Airlinesi lennukis / Kuvatõmmis/Youtube

United Airlinesi esindaja teatas hiljem meediale, et pardatöötajatel ei jäänud muud üle kui kutsuda lennujaama politseinikud, kes mehe jõuga lennukist välja tõid.

Reisija väljaviskamine United Airlinesi lennult / Kuvatõmmis/Youtube

Reisija väljaviskamisvideo tõi kaasa United Airlinesi pilava laviini, milles oli mitu sellist, kus selle lennuki meeskonda , lennujaamatöötajaid ja osa lennukist nimetati «kaklusklubiks», olles viide samanimelisele 1999. aasta menufilmile, milles mängivad peaosi Brad Pitt, Edward Norton ja Helena Bonham Carter.

Twitteri kasutaja McNeil teatas koos joonisega, et United Airlines tegi maailmas revolutsiooni, kuna lisaks turisti- ja äriklassile on neil ka kaklusklubi klass.

Veel pilati, et reisija väljaviskamine lennukist on tegelikult United Airlinesi uus treeningvideo, kuidas ebamugavatest reisijatest kiiresti vabaneda ja ka uus turundusstrateegia. Viide on filmile «Air Force One», milles USA presidenti kehastanud Harrison Ford viskab oma lennukist terroristi välja.

Vihje oli ka 1980. aasta paroodiafilmile «Airplane!», milles meeskonnal tuleb hüsteerilist reisijat rahustad talle näkku löömisega.

Üks Twitteri kasutaja aga postitas stseeni folmist «Star Wars», milles Darth Vader tõmbab Luke Skywalkeril kaitsekiivri peast ja haarab tal kõrist.

Juures on teks: «Mis juhtus United Airlinesi pardal. Pardatöötaja nõuab vabatahtlikku, kes oma lennukikohast loobuks».

Veel ühes tviidis viidatakse president Donald Trumpile, kes nagu annaks käsu, et moslemite reisikeeldu tuleks veelgi karmistada ja keelu alla tuleks panna ka aasialased. Lennukist välja visatud mees oli Aasia päritolu.

Oli ka isik, kes tõi United Airlinesi pilamisse keskaegse joonistuse, milles kujutatakse mehe pea katki saagimist, sest selle lennufirma reisija, kellele müüdi liigne pilet, sattus «sae vahele». Ta saetakse pooleks, et koht vabastada.

Lisaks on veel stseene mitmetest filmides ja seriaalidest, kus tegelaste käes on kaikad ja pesapalli kurikad, mille abil nad lennuki pardal «korda hoiavad» . Juures on tekst, et tegemist on uute «stjuardessidega, kes vajadusel annavad reisijatele kerepeale».

United Airlinesil on ka varem suuri probleeme olnud, neist kõige tapvam oli 24. veebruaril 1989. aastal, mil Hawaiilt Honolulust Uus-Meremaale Wellingtoni lennanud lennuki kerre tekkis 6000 meetri kõrgusel ootamatult äriklassi osas kuus korda kolm meetrit auk, mis selle lähedal istunud nagu iminapaga sealt välja tõmbas. Hukkus üheksa inimest ja 18 sai vigastada.

Videot vaata siit.