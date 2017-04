Prooviabielu-Liisa toibub peksust: olen edasi sama rõõmus ja energiline nagu varem, ainult paanikahäired on tekkinud

«Minu märtsikuu algas tegelikult suhteliselt kurvalt. Ilmselgelt kõik teavad, millest ma siinkohal räägin. Eks ikka Statoilis juhtunust 5.03.17. Minu oma lollus oli muidugi anda asi kohe meediasse, kuid nii ta läks. Mingis mõttes kindlasti oli sellest kasu, et teema meediast läbi käis, kuid teatud osas see nii väga kasu ei too,» kirjutas Liisa oma blogis, et kahjuks aga pole enam midagi teha ja tuleb leppida sellega, et mis tehtud, see tehtud.

«Igatahes oli too öö üks kohutavamaid kogemusi, mis minu elus aset leidis. Ilmselt sellest teemast eraldi avalikku postitust ei tule, küll aga minu enda jaoks privaatne postitus,» kirjutas staarike, et avalikult kogemust enam ei jaga.

Prooviabielu-Liisa peksti jõhkralt läbi / Erakogu

«Statoilis toimunust veel nii palju, et nagu ma ajakirjale Kroonika mainisin, siis olen vigastustest praktiliselt paranenud, kuid ei saa siiski veel öelda, et kõik oleks korras. Tänud nendele, kes minu pärast mures olid, hoolimata sellest, et ei tunnegi mind ja mulle heade soovidega sõnumeid saatsid Facebooki vahendusel ja meele paremaks oma toetusega tegid,» tunnistab tõsielustaar, et paraku aga oli ka neid, kes arvasid, et tore oleks ka paar sõna halvasti öelda.

«Olen edasi sama rõõmus ja energiline nagu varem, ainult et paanikahäired on tekkinud. Ei saa enam rahuliku südamega üksinda ringi rännata ja isegi kodus tekib teinekord hirm, kui kuulen koridoris samme. Kusjuures ma polegi peale seda juhtumit eriti kuskil käinud, sest kodust tööle ja vastupidi, sõidan ma taksoga ja poes käin üliharva, sest ma väga kodus ei söö oma liikuva eluviisi tõttu,» lisas Liisa, et paar armi on ka juhtumit meenutama jäänud ja püsivad on ka peavalud, mis kestavad veel kindlasti mõned kuud.

«Eks ma hoian valuvaigistid käe kõrval ja katsun hakkama saada. Alustatud on kriminaalmenetlust ja mingi karistuse asjaosalised kindlasti saavad. Mis karistuse, ma ei tea, ja isegi kui teaks, ei saaks ma seda kommenteerida, sest tegu on kriminaalmenetlusega,» lisas neiu, et rohkem kommentaare ta antud teema kohta ei jaga ning selle võiks ajalukku saata.