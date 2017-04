Oma loomingu varju jäänud Stig Rästa tähistab 15. loomejuubelit vabaõhukontsertidega

Siiani paljuski oma loomingu varju jäänud Stig Rästa on loonud viimase 15 aastaga rohkem armastatud lugusid ja rahvuslikke hitte kui pajud heliloojad kogu oma elu jooksul kokku.

“Inimesed on mulle öelnud, et kõik justkui tunnevad Eurovisiooni Stig Rästat ning Trafficu ja Outloudzi Stig Rästat. Kuid paljud ei tea mind sellisena, nagu ma tegelikult olen. Ma ei tea kuidas selle asjaga on, kuid nendel õhtutel astun kuulajate ette tõesti päris üksi, koos oma kitarriga,” ütles Stig Rästa.

Stig Rästa Paide Maksimarketis / Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

Rästa on 15 aasta jooksul loonud ligi 120 laulu Elina Bornile, Karl-Erik Taukarile, Trafficule, Beyond Beyondile ja on publiku arvates ise jäänud tagasihoidlikult tagaplaanile. “Neil kontserditel laulan oma lugusid ise, ilmselt nii nagu nad mul algusest peale peas on kõlanud. Arvatavasti räägin ka mõne loo sellest, kuidas need palad sündinud on,” lisas Rästa.

Kontsertide toimumiskohad:

T. 27.06 Vihula Mõis

K. 28.06 Pärnu Villa Ammende

L. 01.07 Matsi Rand

P.02.07 Luke Mõis

T. 04.07 Tallinna Kultuurikatla PADA aed

K. 05.07 Viimsi Vabaõhumuuseumi Kingu talu hoov

N. 06.07 Kõltsu Mõis

R. 07.07 Haven Kakumäe jahisadam

L. 08.07 Kuressaare Arensburgi Päikeseterrass

P. 09.07 Haapsalu Kuursaal

T. 11.07 Tartu Antoniuse Õu