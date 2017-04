Hannaliisa Uusma ei usu, et muusikute palgalõhe sõltub ägedusest

Uusma sõnul on meelelahutuses ja kunstis üsna suur palgalõhe - 22 protsenti. Seda, kas ta ise on mõnest võrdväärsest meesartistist vähem palka saanud, ei osanud ta öelda.

«See nõuaks spetsiifilisemat süvenemist selle valdkonna sees. Aga tõsi, seal pidavat eksisteerima päris omajagu erinevusi,» nentis ta.

Hannaliisa ei usu, et need erinevused sõltuvad mees- ja naisartistide «ägedusest».

«Nii muusikas kui teistes valdkondades on üheks põhjuseks kindlasti see, et naised ise küsivad vähem raha ja väiksemat tasu. Suurem statistika näitab, et naised küsivad kohati isegi 20 protsenti vähem palka. See tuleb mingist alalhoidlikkusest või millestki, mida on lapsepõlvest peale sisse õpitud. Ma usun, et sama reegel kehtib muusikamaastikul,» rääkis Uusma.

Hannaliisa ütles, et tema jaoks on viimane aasta muusikalises mõttes väga produktiivne olnud ning ansambel HU? ilmutab veel sel aastal uue albumi.