Loe ja pane kõrva taha: Kate Hudson avaldas oma saleduse saladuse

37-aastane kahe lapse ema ütles ajakirjale Self, et tema kadestamisväärsete kõhulihaste retsept on lihtne: sega kokku oad, spinat ja lehtkapsas.

Hudson ütleb, et ta on ära proovinud hulga erinevaid dieete, kuid ta on jõudnud arusaamisele, et tema jaoks on parim taimetoit. Näitlejanna sööb taimset toitu vähemalt kolmel päeval nädalas ning lubab endale ka kvaliteetset liha.

«Kui sulle meeldib liha, on su tervisele siiski hea peamiselt taimepõhiseid toite tarbida. Nii et miks mitte süüa peamiselt taimetoitu, kuid mõnikord minna liharestorani ja võtta üks hea praad?» ütles Hudson.

Hudson lisas, et hea figuuri juurde kuulub kindlasti ka füüsiline treening ja tema harrastab seda, mis on läbiproovitud ja kindel.

«Armastan pilatest. Ma tean, et see on igav, kuid see on minu jaoks kõige muu alus,» ütles Hudson, kelle treeningupartneriks on kauaaegne professionaal Nicole Stuart. «Mina usun traditsioonilisse pilatesesse, sest see teeb keha väga tugevaks.»

Hudson lisas, et kui ta midagi lõbusamat teha soovib, harrastab ta tantsuaeroobikat.