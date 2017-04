Selgus Bradley Cooperi ja Irina Shayki salabeebi nimi ja sugu

Paar hoidis detaile beebi sünnist kiivalt saladuses, kuid nüüd selgus, et neile sündis tütar, kes sai nimeks Lea de Seine Shayk Cooper, vahendab E! News.

Värsked lapsevanemad pole veel beebi sündi kommenteerinud, kuid lähedase allika sõnul on paar ääretult õnnelik: «Nad on mõlemad ülirõõmsad ja tunnevad, et neid on tõeliselt õnnistatud.»