Caitlyn Jenner käis viimaks soovahetusopil: mul sai selle paganama asja peitu toppimisest villand!

Endine olümpiavõitja Bruce Jenner tunnistas kahe aasta eest, et on otsustanud sugu muuta, vahendab Radar Online. 67-aastane Jenner kirjutab tulevases raamatus «The Secrets of My Life», et tal sai kõrini fännide küsimustest, kas tal on peenis veel alles.

«Operatsioon oli edukas ja ma tunnen end mitte ainult suurepäraselt, vaid ka vabastatuna,» seletas Jenner.

Jenneri sõnul oli otsus suures osas ajendatud ebamugavusest, mida tekitas pidev vajadus suguelundit ära peita.

«Miks sellele üldse pikalt mõelda? See on ju kõigest peenis. Sellel pole minu jaoks erilisi andeid või tarvidust, kui välja arvata see, et metsas on mugav pissil käia,» sõnas Jenner. «Ma tahan, et mul oleksid kõik õiged kehaosad. Lisaks on mul kõrini selle paganama asja pidevast peitu toppimisest.»

Jenner lisas, et pärast operatsiooni tunneb ta end suurepäraselt.

«Esimest korda elus saan elada täiesti autentselt. Mul on viimaks selline elutahe, millist pole mul olnud pärast olümpia võitmist 39 aastat ehk ligi kaks kolmandikku oma elust,» tunnistas ta.

Jenner soovitas uudishimulikel tema genitaalide seisukorra kohta küsimise lõpetada: «Te tahtsite teada ja nüüd teate. See on esimene ja viimane kord, kui sellest räägin.»

Andreja Pejic ja Caitlyn Jenner / Scanpix

Jenneri uus raamat «The Secrets of My Life» jõuab lettidele 25. aprillil.