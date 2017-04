Eesti esihomofoob paljastas jõulupuu-vandenõu: rakverelased ei saanud ise ka aru, millisesse silmusesse nad ära kooti

Seda pidi kõige paremini näitama see, et Rakveres pole juba aastaid nähtud traditsioonilist jõulupuud.

«Eelmine jõulukuusk oli ju ka värviliste akendega. Me ei saanud ju aru, mispärast nad selliste värvidega on. Nüüd, tagantjärele, vaatame, et tegelikult on ajupesu pikalt käinud,» ütles Allan «Kuuuurijale».

Allan tunnistas, et rakverelased ei saanud ise ka aru, et tegemist oli vikerkaarevärvidega. «Alles nüüd lõikasime läbi, millisesse silmusesse meid on ära kootud juba,» sõnas Allan.

Allan Jaakus / TV3

Allan võtab homoasja väga tõsiselt. Päev enne «Kuuuurija» saabumist nägi ta homosid lausa unes.

«Ma nägin, et pikad kappide read on, kus on homod kõik kappide sees. Nad seal pöörlevad ja väänlevad ja tahavad õudselt sealt välja tulla,» kirjeldas Allan.

Aastaid tagasi ütles Erki Nool, et homoseksuaalsus hakkab külge nagu viirus aevastamisel. Allani meelest väärib olümpiavõitja julge sõnavõtu eest tunnustust.

«Erki Nool on minu kommentaaride suur jälgija. Isegi mõnes kohas on ta «meeldib» pannud,» tunnistas Allan.