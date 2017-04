Prooviabielu-Helen tunnistas ehmatust: mu esimene reaktsioon oli, et issand, kas keegi jooksis teele?

«Tegelikult ei olnudki mitte midagi erilist. Sõitsin mööda tänavat ja tänav keeras foori tagant vasakule. See oli hea koht küll, kus mu ees olev auto pidurdas ja jäi selle tõttu ka täiesti seisma. Panin ka oma pidurid põhja, aga mis kasu sellest, kus just kiirendasin, nii et sõitsin tagant sisse. Pole midagi erilist ja ilmselge, kes on süüdi olukorras, sedagi ei pea kaua vaagima,» seletas Helen.

«Mu esimene reaktsioon oli, et issand, kas keegi jooksis teele? Ja lootsin, et kõik jäid terveks ja midagi kohutavat ei juhtunud! Sest selline pidurdus on alati ju siis, kui miski või keegi ette jookseb, niisama lampi autod sõidu pealt heast peast seisma ei jää. Seal oli ju bussipeatus, mine tea, kes sealt teele võis minna,» tunnistas Helen. «Ma ei näinud rohkem ette seetõttu, et mu eesolev auto oli kõrge linnamaastur, kellele ma otsa panin. Õnneks oli inimestega kõik korras! Ja eesoleva auto juht oli ka väga tore ja mõistlik inimene, kõik asjad sai ilusti arutatud ja isegi veidi nalja tehtud!»

Helen ja Kalvi-Kalle sündmuskohal / Lugeja pilt

Helen rõhutas, et ta oli autos üksinda ning ees sõitnud autojuhi sõnul keerati talle suunatuld näitamata ootamatult ette.

«Mu ees olev juht sai oma auto väga napilt seisma, väga vähe jäi kokkupõrkest puudu, kuid see autojuht ise andis gaasi ja sõitis minema. Nii et peaaegu oleks toimunud hoopis ahelavarii, aga tänu mu ees oleva auto suurepärastele piduritele seda ei juhtunud. Nii et avarii oli (kaudselt siis) põhjustatud siis sellise tundmatu auto poolt. Seal hakkas buss peatusest välja keerama ja selle asemel, et bussile teed anda, keeras see võõras auto lampi kõigile ette. Suht julm, aga juhtub. Alati võibki liikluses kõike juhtuda, seega tasub ettevaatlik olla,» hoiatas Helen.

Osalised otsustasid asja klaarimiseks politsei kutsuda. «Politsei ootamine võttiski kõige kauem aega, aga õnneks tuli ta ikka suhteliselt ruttu, ees polnud neil mingeid olulisemaid väljakutseid. Selle ajaga jõudis Kalvi-Kalle ka sündmuskohale kohale,» ütles Helen.

«Politseiga saime asjad aetud ja Rohelise Lainega ka. Nii et kõik oli ok. Väike šokk oli ikka, aga tõesti, kõige tähtsam on, et kõik jäid terveks! Aa, sellest siis nii palju, et tegelikult lõin ma põlve vastu armatuuri ära küll ja sinikas on seal siiamaani. Valutas ka, aga kohe pärast õnnetust ei olnud lihtsalt veel tunda.»

