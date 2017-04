Pühapäeval, 9. aprilli õhtul oli eetris Kanal 2 kevadise suurshow «Väikesed hiiglased» 4. saade.

Saate tegi eriliseks see, et esimest korda astusid lavale kõik tiimid oma ühiskavadega. Näiteks said kõikide võistkondade lauljad esitada koos hittlugu «Sinu ees».

Järgmine «Väikeste hiiglaste» osa on eetris juba pühapäeval kell 19:35. Eelmised osad on järelvaadatavad Kanal 2 VeebiTV-s.