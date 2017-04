Poolas asuv püramiid võib peita endas salamatmispaika

Selle püramiidi lasi püstitada kunagine Ida-Preisimaa maaomanik, parun Baron Friedrich Wilhelm von Fahrenheid (1747- 1834), kes oli harrastusarheoloog ja Vana-Egiptuse kultuuri tundja, edastab messagetoeagle.com.

Fahrenheid oli kuulnud lugusid püramiidide ebatavalisest mõjust ja selle tõttu lasi ühe sellise ehitada talle kuuluvale maale. 19. sajandi alguses ehitatud püramiid koosneb neljakandilisest alusosast ja püramiidjast pealmisest osast. Selle ehitise kõrgus on 15,9 meetrit ja neljakandilise alusosa küljed on 10,4 meetrit, seinte kalle on 51°52’.

Poola Rapa püramiid / wikipedia.org

Varssavi ülikooli teadlased uurisid seda ligi 200-aastast püramiidi, leides anomaaliaid. Varem arvati, et see püramiid oli paruni suguvõsa matmispaik, sama ei välistatud, et tegemist võib olla hoopis mingil teisel eesmärgil rajatud ehitisega.

Nüüdne uuring näitas, et parun Fahrenheid võis püramiidi algselt kasutada jääkeldrina, kuid alates 1811. aastast ka perekonna mausoleumina, sinna pärast surma pandud on hästi mumifitseerunud.

Üks püramiidi juurest leitud anomaalialid on tugev magnetväli, mida seostatakse püramiidi ehitamise ja rekonstrueerimise tehnikaga ning teatud kivimite kasutamisega. Teise anomaalia kohaselt võib selles püramiidis olla kinnimüüritud kamber, kus võivad olla inimsäilmed.

Teadlaste uuring näitas, et anomaalia ulatub püramiidi ühest seinast teise ehk tegemist võib olla seniteadmata kambriga.

«Võimalik, et see salakoht on põranda sees, seega tuleb seda paika veel uurida,» selgitas Varssavi ülikooli arheoloogiainstituudi teadlane Marta Bura.

Mõlemad anomaaliad leiti püramiidi uurimisel georadariga.