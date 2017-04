Fotod: kuulus pornostaar Jenna Jameson pani kolmandale lapsele huvitava nime

«Ma olen väga uhke, et saan tutvustada teile oma vastsündinud tütart! Tema nimi on Batel LU Bitton,» kirjutas Jenna Jameson Instagramis, et pisitütar on rahulik. «Mul oli väga pikk sünnitus (12 tundi) ja pingutasin väga intensiivsed 22 minutit,» kirjeldas staar.

Jenna pere on lapsesse juba väga kiindunud ja naudivad värske pereliikme kohalolu.

