Kas kohviga tehtud kartulipuder on söödav?

Füüsik Sebastian Ahnert uuris, kas esmapilgul kokkusobimatud toiduained võivad sobida ja häid maitsetulemusi anda, edastab The Independent.

Ta leidis, et lääne köögis omavahel sobivatel toiduainetel on sarnased lõhna- ja maitseained, mille tõttu kaks või enam toiduainet omavahel hästi sobivad ning üksteist täiendavad ilma, et tekiks ebameeldiv lõhn või maitse.

«Sarnased lõhnad ja maitsed täiendavad teineteist ja võivad tuua esile uusi nüansse, selle tõttu saab kokku panna ka selliseid toiduaineid, mis ei näi sobivat,» selgitas teadlane.

Ahnerti sõnul peetakse «mittesobivateks» näiteks kartuliputru ja kohvi, kuid tegelikult need kaks maitset ja lõhna on teineteist täiendavad.

Kartulipuder / Panther Media/Scanpix

Must kohv / Panther Media/Scanpix

«Oma uuringutes märkasin, et kartulis ja kohvis on sarnaseid aineid. Üritasin panna kokku kartulipudru ja piimakohvi, kuid maitse osutus kohutavaks. Siis aga külastasin Pariisis viietärni restorani, kus tellisin magusroa, milleks oli musta kohviga valmistatud kartulipuder, see toit oli hõrk ja täiuslik ehk kõik sõltus tegemisviisist ja õiges koguses toiduainest,» selgitas füüsik.

Ahnerti sõnul saavad hobikokad katsetada, milliseid «kokkusobimatuid» toiduaineid saab kokku sobitada.

Teadlase sõnul peaks kokku sobima ka rostbiif ja šokolaad, sealiha ja vanillikaste ning merekarbid ja maasikad, kuna neis on sarnast lõhna ja maitset tekitavaid aineid.

Ahnerti teatel ei käi ta lõhna-maitse kokkusobitamisteooria näiteks Ida-Aasia köögi kohta, kuna see põhineb vastandmaitselet nagu magus ja hapu.