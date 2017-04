Video: milline oleks «Matrix», kui peaosa mängiks Will Smith?

Nüüd tegi Youtube’i kanal The Unusual Suspects video, millel on näha Neo rollis Reevesi asemel Smithi.

Will Smith Neona / Kuvatõmmis/Youtube

Keanu Reeves Neo rollis / Kuvatõmmis/Youtube

Videot näinud kommenteerisid, et tulevikus võiks ka Smith mõnes sellise sisuga filmis peaosas olla, sest ta ei ole Neo rollis üldsegi halb.

Will Smith loobus Neo rollist põhjusel, kuna arvas, et «Matrixis» on liiga palju eriefekte ja selle tõttu see linateos vaatajatale ei meeldi, lisaks oli tal samal ajal käsil filmi «Wild Wils West» tegemine.

Teise peategelase, Morpheuse rolli pakuti Sean Conneryle, kes sellest samuti loobus.

1999. aastal valminud ulmemäruli režissöörideks on Larry ja Andy Wachowski ning lisaks Keanu Reevesile näeb selles Laurence Fishburni Morpheusena, Carrie-Anne Mossi Trinityna ja Hugo Weavingit agent Smithina.

«Matrix» reklaamplakat / wikipedia.org

Selles linateoses kujutatakse tulevikku, milles tehiintellekt on inimkonna orjastanud, hoides inimesi virtuaalreaalsuses, samas ammutavad nad enda elushoidmiseks inimeste energiat ja kehasoojust.

Peategelane Neo liitub mässulistega, kes aitavad tal «unest» ärgata, reaalsust näha ning nad üritavad inimkonda tehiintellekti haardest vabastada.