Video: klaasbassein, mis paneb julguse proovile

Sky Pool nime kendva basseini osa ulatub Market Square Toweris mitu meetrit üle ehitise ääre ja võimaldab oma julguse proovile panna.

/ Kuvatõmmis/Youtube

Youtube’i jõudnud videol on näha, kuidas üks julge liigub 20 sentimeetri paksusel pleksiklaasil ja näeb, mis toimub tänaval.

/ Kuvatõmmis/Youtube

Kui selle maja elanikud ja külalised ei soovi nii kõrgel riskida, siis saab linnale pilgu heita ka madalama, sest ka neljandal korrusel on samasugune läbipaistev bassein.

42. korrusel asub bassein kuulub 269-ruutmeetrise katusekorteri juurde, väiksemat osa, stuudiot, saab üürida 1805 dollari eest kuus, kuid terve korteri üür ühes kuus on 18 715 dollarit.

Youtube’i jõudnud video kohta on vastandlikke arvamusi, osade arvates on selline bassein liiga riskantne ja neile ei meeldi elada «äärel», teiste arvates on tegemist väga huvitava basseiniga, mida nad tahaksid ise proovida.