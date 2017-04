Draama paradiisis: Mariah Carey läks oma noorest kuumast taustatantsijast lahku

Staarpaari teed läksid väisetavalt lahku tänu mehe suurele armukadedusele ning lauljanna tüdimusele tema ostlemise kulusid kattes, vahendab The Daily Mail.

Mariah Carey ja Bryan Tanaka romanss kestis kõigest viis kuud pärast Carey lahkuminekut kihlatust James Packer'ist.

Mariah Carey ja Nick Cannon koos lastega. REUTERS/Mike Blake

Allikate sõnul häiris Bryanit lauljanna lähedane suhe oma ekskaasa Nick Cannoniga, kellega koos diiva lausa puhkust veedab.

Mariah on aga väsinud mehe ostlemise kulusid katmast. Diiva sõnul oli mees temaga suhtes, et saavutada suuremat kuulsust. Oh seda draamat paradiisis!