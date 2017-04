Video: India uudisteankur sai otse-eetris teada oma abikaasa hukkumisest

Kolleegide sõnul suutis 28-aastane Supreet Kaur end piisavalt koguda, et rahulikult teatada ta mehe elu nõudnud õnnetusest, edastab news.com.au.

Supreet Kaur / Kuvatõmmis/Youtube

Sündmuskohal olnud reporter kirjeldas masinat ja selles olnud 3 – 5 inimest, kuid ei nimetanud nimesid. Kuid masina, Renault Dusteri kirjeldus ja paik kus õnnetus toimus, oli piisav informatsioon uudisteankru jaoks, saamaks aru, et üks surnutest on ta abikaasa Harsade Kawade.

Raskest õnnetusest teatamise järel jätkus uudistesaade veel kümme minutit, kuid pärast kaamera eest lahkumist puhkes Kaur nutma.

Kanali peatoimetaja kinnitas, et Kaur sai mehe surmast teada otse-eetris sündmuskohal olnud reporteri käest.

«Me teadsime natuke enne uudis eetrisse laskmist, kuid me ei julgenud seda talle öelda. Ta mõistis kohe, kui kuulis õnnetusautost, et see oli tema mehe auto. Ta pidas kogu saate vastu, olles väga tugev. Alles pärast kaamera eest lahkumist hakkas ta nutma ja sugulastele helistama,» laususid kolleegid.

Kaur ja ta abikaasa abiellusid üks aasta tagasi ja neil on väike tütar.

Hiljem ilmnes, et kaks selles autos olnut jäid ellu, neil on raskeid kehavigastusi.