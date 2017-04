Hillary Clinton avalikustas oma lemmikmeemi ja see on kümnesse!

Clintoni lemmikuks osutus meem, mis iroonitseb selle üle, et naiste tervist puudutavaid otsuseid teevad peaasjalikult mehed, vahendab New York Times.

«Ühel tuntud pildil saab näha, kuidas mehed istuvad ümber laua ja otsustavad, kuidas Planned Parenthoodi ja emade toetusi vähendada ning piirata ligipääsu pereplaneerimisele ja rasestumisvastastele vahenditele,» ütles Hillary eelmisel nädalal New Yorgis toimunud Women in the World tippkonverentsil.

«Seda pilti vaadates võiks arvata, et tegemist on sketšiga komöödiasaatest «Saturday Night Live». Minu lemmikmeem on see, kuidas pildil istuvad koerad ümber laua ja otsustavad kasside tervise üle,» nentis Clinton.