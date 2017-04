Kiljed ja karjed: Kylie Jenner valmitas õpilastele üllatuse ja sadas sisse lõpuballile!

19-aastane Jenner tuli lõpuballile koos parima sõbranna Jordyn Woodsiga, vahendab E! News.

Tema deidiks oli õpilane Albert Ochoa, kellest sai ilmselgelt õhtu populaarseim poiss.

Twitterisse postitatud videost saab näha, kuidas Jenner noormeest rõdul kallistab ja pealtvaatajad selle peale hulluvad.

proud to say that's my brother pic.twitter.com/zeKj9gf8gF