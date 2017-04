Nikolai Bentsler pääses tänu näitlemisele kuritegelikust teest: mul vedas!

Bentsleri näitlejatee algas juba 2001. aastal filmis «Lilya 4-Ever», vahendab Menu.

«See film andis mulle võimaluse, et mitte minna sellele teele, mis oli mulle ette kirjutatud. See oli pärast 1990ndaid ja poistele meeldis siis gängster olla,» rääkis Lasnamäel üles kasvanud Bentsler, kes usub, et oleks võinud vabalt kuritegelikule teele sattuda.

«Mul vedas. Ma nägin midagi teisel pool,» ütles Bentsler saates «Hommik Anuga».