Anna aga minna! Amy Schumer võitleb heiterite vastu bikiinipiltidega

Schumer, kes hiljuti poseeris ajakirja InStyle esikaanel valges trikoos, postitas Instagrami portsu bikiinifotosid.

«Ma tunnen end suurepäraselt! Ükski heiter ei saa mu vastu!» kuulutas Amy.

«Mitte modell olemise juures on hea asi see, et välimus pole mu kaup. Kui juba vanemaks saan, siis ei mõjuta see mind. Ma pole mitte midagi tehtud saanud tänu heale välimusele. Ma olen piisavalt kena, et meelelahutustööstuses tegutseda ja saan meestelt piisavalt tähelepanu,» seletas ta.