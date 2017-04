Video! Minitalentide sõnaseletusmäng: mis on silmahammas ja kollanokk?

«Väikesed hiiglased» neljas saade näitas andekaid lapsi täiesti uuest küljest. Kõige pisemad talendid osalesid lõbusas sõnaseletusmängus, kus kõlasid kõikvõimalikud selgitused sõnadele nagu «silmahammas», «kollanokk», «vargapesa» jms.

Täiskasvanute jaoks tavalised sõnad said laste suu läbi hoopis omalaadse tähenduse. Näiteks selgus, et vargapesa on see koht, kuhu varas oma kokku kogutud kraami peitu viib ja kolesterool on otseselt seotud autorooliga.