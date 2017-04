Kes oleks arvanud? Prooviabielu-Liisa avalikustas oma salajase kire

...luuletusi kirjutada! Tuleb välja, et vaatamata karmile seksikiisu imidžile, mille peale noor naine saates «Prooviabielu» panustanud on, on Liisas peidus ka märksa romantilisem pool. Nimelt paneb ta tihtilugu oma kõige sügavamad mõtted paberile kirja. «Ma ei ole mitte kunagi väga inimestele promonud oma loomingut. Ilmselt kartuses liigset kriitikat saada,» on Liisa selles osas jäänud tagasihoidlikuks.

Üht näidet Liisa luulevaramust saad lugeda siit.