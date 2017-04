Elina Born on julge katsetama!

Peale Eesti Laulu on Elinast vähe kuulda olnud, kuid tema viimastel sotsiaalmeedia postitustel võib silmata uut, vallatut kehakaunistust. Nimelt on noor naine otsustanud oma nina rõngaga kaunistada. Meie arvates sobib see lauljannale väga hästi! Mis teie kostate?