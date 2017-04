5 põhjust, miks täna MängudeÖÖle minna

Suured võistlused suurtel kinolinadel

MängudeÖÖ 2017 ootuses / Erakogu

MängudeÖÖ tõmbenumbriks on alati olnud pingelised vägikaikavedamised massiivsetel kinolinadel ja mõistagi ei ole tänane üritus mingi erand. Virtuaalsed jalgpalliässad panevad ennast proovile FIFA 17 turniiril, mille pingeliseimad momendid võtavad humoorikalt kokku kommentaatorid Comedy Estonia ridadest. Sügelevad nukid leiavad väljundi kaklusmängu Mortal Kombat XL turniiril ning esimest korda MängudeÖÖ ajalools korraldatakse võistlus ülipopulaarses tulistamismängus Overwatch, mille auhinnafond on 1000€.

Neile, keda suured võistumängimised ei kõneta, on kinosaalide vahelistesse koridoridesse üles seatud mitmeid väiksemaid lõbusaid mänge. Kraba baarist jook, haara sõbrad kaasa, leidke koht lähima konsooli juures ning pange oma oskused proovile. Mänguvalik saab olema mitmekesine ning kes teab, äkki on ka nii võimalik ägedaid auhindu koju viia…

Unikaalne võimalus näha maailmakuulsaid mängustuudioid

Tänasel MängudeÖÖl toimub koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoriga kolmandat korda loengusaal, mis naaseb suurema ja uhkemana kui varem. Kui võistluste asemel ettekannete kuulamine ei tundu kõige kutsuvam, siis mõtle uuesti, sest loengusaalis on seekord kohal mängumaailma vaieldamatud tipud nii Eestist kui ka välismaalt.

Eelmise aasta ühest suurimast teosest Quantum Break tuleb rääkima Gregory Louden Soome mängustuudiost Remedy. 2015. aastal ilmunud ja nii kriitikute kui ka fännide poolt ülisoojalt vastuvõetud The Witcher 3: Wild Hunti loomisprotsessist räägib Philipp Weber ilmakuulsast Poola stuudiost CD Projekt RED. Eesti lippu hoiab kõrgel ZA/UM Studios, kelle töös olevast teosest No Truce With the Furies annavad ülevaate Kaur Kender, Kaspar Tamsalu ja Argo Tuulik.

Lisaks mainitud külalistele on esinejaid veel nii Leedust kui ka Kanadast. MängudeÖÖ loengusaal pakub kodumaisele publikule unikaalse võimaluse piiluda meie lemmikmängude telgitagustesse koos inimestega, kes panustasid nende teoste loomisesse. Tegu on Eestis ainulaadse võimalusega, millest ei saa ilma jääda!

Cosplay äratab mängutegelased ellu

Lisaks mängudele ja loengutele näeb MängudeÖÖl ringi jalutamas ka mängutegelasi, kes oleks ekraanilt justkui hetk varem välja hüpanud. Parimad kohalikud cosplayerid riietavad end hoole ja armastusega valmistatud kostüümidesse ning püüavad populaarsete videomängutegelastena külastajate tähelepanu.

Eelnevatel üritustel oleme näinud väga muljetavaldavaid ümberkehastumisi ning sellel MängudeÖÖl latti alla ei lasta. Oodata on meeldejäävaid kostüüme ning parimatest parimad saavad õhtu lõpus ka auhindadega pärjatud.

Nalja kui palju

MängudeÖÖ on alati olnud lõbus üritus heatujulistele inimestele ja seega on ainult loogiline, et käed on otsustatud lüüa Comedy Estonia huumorikuningatega, kes ettevõtmisele vunki lisavad. Õhtut juhivad püstijalakoomikud Louis Zezeran ja Karl-Alari Varma, kelle huumorimeel hoiab tuju erksana varaste hommikutundideni. Lisaks võib Louist näha ka Tetrise turniiri kommenteerimas.

Teravast huumorist ei tunta puudust ka FIFA 17 turniiril, sest Comedy Estonia on kohal ka seal. Nimelt asuvad jalgpallilahinguid kommenteerima koomikud Sander Õigus, Ari Matti Mustonen ja Mikael Meema. Õhtu tõotab tulla lõbus ja naljrarohke!

Parim viis sõpradega lõõgastumiseks

Kellele ei meeldiks heade semude seltsis teleka ette vajuda, lükata käima mõni lõbus mäng ja lihtsalt õhtut nautida? MängudeÖÖ on selleks ideaalne koht, pakkudes hulgaliselt nii pinevaid suurvõistlusi kui ka rahulikumaid mängunurgakesi, kus heas seltskonnas kvaliteetaega veeta. Ning kui üks mäng ennast ammendab, saab alati edasi liikuda järgmise juurde. Või minna kuulata maailmakuulsaid mänguarendajaid loengusaalis. Või proovida virtuaalreaalsusprille. Või siis hoopis haarata baarist kaasa külm jook ja elada kaasa suurtel võistlustel veel suurematele auhindadele jahti pidavatele tiimidele. Vaheldust on küll ja veelgi.

Ja kui ei leidugi sõpradebandet, kellega koos mängima tulla, pole ka hullu! Head videomängud toovad inimesi üksteisele lähemale ning öises Apollo kinos puldi järele haarates võid kindel olla, et sa ei tee seda üksi. Mängukaaslastest puudust tundma ei pea ning seltsilisi, kellega koos MängudeÖÖd nautida, on jalaga segada.

Autor: Martin Liivand, Level1