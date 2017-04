Sascha Baron Cohen ja Isla Fisher valmistuvad järgmise beebi sünniks

Isla Fisher ning Sacha Baron Cohen kohtusid esimest korda 2002. aastal Fisheri kodumaal Austraalias, Sydneys. 2004. aastal paar kihlus ning 2010. aastal järgnes pikale kooselule abielu.

Näitlejate peres kasvab hetkel kolm last: tütred Olive (sündinud 2008. aastal) ja Elula (sündinud 2011. aastal) ning poeg Montgomery (sündinud 2015. aastal). Nüüd sahistatakse kulissides, et pere valmistub beebi number neli sünniks. Paar ise pole uudist kinnitanud ega ümber lükanud.

Enne Coheniga abiellumist pöördus Fisher peale kolm aastat kestnud õpinguid judaismi. Näitlejanna on öelnud, et usk on tema ja ta abikaasa jaoks armastuse kõrval kohal number kaks, kuid oma mehe pärast oleks ta valmis tegema ükskõik mida.