Ajateenistusest hoidujad võivad edaspidi juhilubadest ilma jääda

Eestis on tuhandeid noormehi, kes iga-aastaselt saavad diagnoosi, et nad ei ole ajateenistuse kõlbulikud. Kui Soomes alustab 70 protsenti kutsealustest teenistust, siis Eestis on see protsent vaid 30.

Selleks, et olukord paraneks ning ajateenistusele eelnevad protseduurid muutuksid mugavamaks nii aega teenima minejatel kui vastavatel vastuvõtukomisjonidel, peetakse plaani muuta noormeeste tervise ajalugu komisjoni arstide jaoks kättesaadavaks. Nii ei peaks tulevased ajateenijad komisjoni ette enam ilmumagi, asjaajamised aetaks korda meilitsi.

Nende suhtes, kes teadlikult kohustuste täitmisest eemale hoiduvad, mõeldakse rakendada karistusi nagu näiteks erinevate lubade tühistamine. Sinna alla kuuluvad nii juhi- kui näiteks kalastusload.