Roald Johannson: kas Eestis saab maal elada?

Tänase reportaaži käigus sõitis Roald Johannson läbi sadu kilomeetreid maakondlikel bussiliinidel Põlvamaal, Võrumaal ja Saaremaal. «Roaldi nädal» uuribki täna, kui palju rahvast ääremaadel sõidab, kes nad on ja kuhu nad suunduvad? Roald Johannsoni teejuhiks sellel südamlikul ja ehedal avastusretkel on bussijuhid ja kohalikud, kes jagavad oma mõtteid elu võimalikkusest maal ja avavad ukse argipäeva, kus toimiv bussiliin on oluliseks võtmeks, et elu maal täielikult välja ei sureks ja ühistegemine elus püsiks.

«Roaldi nädal: Bussis» on Kanal 2 ekraanil täna kell 20:30, kohe pärast «Kuldvillakut».