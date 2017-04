Eesti lipulaev No Truce With the Furies esineb MängudeÖÖ loengusaalis

Kommunism ja mängitavus - kunst, kirjutamine ja mängudisain rahva teenistuses

Kaur Kender, Kaspar Tamsalu, Argo Tuulik (ZA/UM Studios)

No Truce With the Furiesi arendajad lahkavad poliitika olulisust videomängude narratiivides, artulevad, miks ei peaks arendajad mängude loo ja kunsti osas järeleandmisi tegema ning otsivad põhjuseid, miks seda jätkuvalt tehakse.

Lisaks No Truce With the Furiesi tiimile saab loengusaalis näha muuseas ka arendajaid Kanadast, Argentiinast ja Leedust. The Witcher 3: Wild Huntist räägib Philipp Weber CD Projekt REDist ja Quantum Breaki lahkab Gregory Louden Remedy'st. Tule ja kohtu inimestega mängude taga!

Communism and Gameplay - Art, Writing and Game Design in service of the people

The developers of No Truce With the Furies discuss the importance of politics in video game narratives, why it's important to make no discounts in the writing and art department and why so many studios still do.

Autor: Martin Liivand, Level1