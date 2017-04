7 ägedat mängu, mida sõpradega mängida / Level1

Nidhogg

Kui on kange vajadus lahendada tüli, aga päris käsipidi kokku ei taha minna, aitab Nidhogg hädast välja! Tuleb vaid haarata pult, alistada oma tüütu vaenlane ning... ohverdada end suurele lendavale (vihmaussi meenutavale) draakonile. Nidhogg on ülimalt lihtne, minimalistlik ja meeletult kaasahaarav!

Overcooked

Tahaks kokaks hakata... aga isegi vesi keeb põhja? Siis jääb küll üle vaid koos sõpradega Overcooked ette võtta ning virtuaalses restoranis tellimusi täitma hakata. Noh, kolm tomatit katki lõigata ja potti panna ei ole ju raske ülesanne, vähemalt esialgu. Tähtis on omavaheline tööjaotus kiirelt korda seada ning peale passida, et kobakäpast kaaskokad täiesti korralikku suppi prügikasti ei viska.

Rayman Legends

Rayman Legends on justkui see vana hea platvormikas, aga uue ilusa kuuega. Vasakult paremale läbi ilusate ja väljakutset esitavate tasemete joosta saab lausa neljakesi. Eriti lõbus on seda aga veel siis, kui taustal on kõlamas tuttava muusikapala omapärane tõlgendus ning kõik juhitava tegelase hoobid ja hüpped muusikaga samas taktis käivad. Kes aga niivõrd mahukat ettevõtmist pelgab, see saab Raymaniga jalgpalli mängida. Vot see on ääretult lõbus tegevus!

BattleBlock Theater

Battleblock Theater on ühe minu isikliku lemmikstuudio The Behemothi kolmas mäng. Nende repertuaari kuuluvad veel lisaks eelnimetatule ka sellised vahvad teosed, nagu Alien Hominid, Castle Crashers ning verivärske Pit People. Kõik on üksteisest piisavalt erinevad, ent siiski visuaalselt sarnase stiiliga ning – mis veelgi tähtsam – kõiki neid saab koos sõbraga mängida! Kõnealune teos on oma olemuselt pingeline platvormikas, kus tuleb läbida ohtlik rägastik, kokku koguda smaragdid ning põgeneda... järgmisele tasemele.

Tetris

No kes ei teaks meie idanaabrite poolt leiutatud videomängu! Isegi mu vanaema teab, millega tegu ning samuti on talle selge see, et veel vahvam on Tetris just siis, kui käib tuline heitlus kahe indiviidi vahel suurema punktisumma ning ellujäämise nimel. Kes tahaks ometi esimesena näha, kuidas tema ekraanipool tetriseplokkidega täitub, sest ta ei osanud õiget juppi õigesse kohta paigutada? Mitte keegi, ma ütlen teile!

Rocket League

Jalgpall on juba niisama üsna kaasahaarav spordiala, aga kui valemisse lisada rakettmootorite abil ringi lendavad autod, saavutatakse täiesti uus tase! Pole midagi mõnusamat, kui üheskoos sõpradega pall vastaste väravasse toimetada, seejuures õhus lenneldes autoga piruette tehes. Rocket League on tempokas, värviline ja võrratult pingeline meelelahutus.

Mount Your Friends

Teate seda väljendit: „Ma jätsin parima viimaseks?“ Ma ei valeta, kui seda ütlen, sest Mount Your Friends on niivõrd tobe ja hullumeelne, ent samas lihtne ja ligitõmbav. On ju tegemist kõige lihtlabasema jõuprooviga – kellel on rohkem kiirust, andekust ning visadust, et enda virtuaalse mehikesega oma sõpradele selga ronida ning maailma kõige suurem inimtorn moodustada? See vastus selgub siis, kui peale mängimist oma sõbrale sügavalt silma vaadata.

Üksi omaette mängimine ei ole häbiasi, küll aga tasub vahetevahel sõber külla kutsuda. Koos on lõbusam!

Autor: Sten Kohlmann, Level1