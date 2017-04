Kujuta ette: Britney Spearsil on mõju Iisraeli Tööpartei üle

Kui te arvasite, et Tööpartei liikmed on suured Britney fännid ning seetõttu esimehe valimise edasi lükkasid, siis te eksite. Põhjus on palju pragmaatilisem. Nimelt asub valimisjaoskond kontserdi toimumispaiga Hayarkon pargi vahetuses läheduses ning inimeste suure huvi tõttu pop-printsessi kontserdi vastu, esineks hääletajatel arvatavasti probleeme jaoskonnani jõudmisega.

Partei esindaja sõnas, et nad on püüdnud antud päevaks leida tööle lisa turvamehi, kuid seni asjatult. Tundub, et kõigil on juba piletid Britney kontserdile soetatud...