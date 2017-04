Status Quo laulja Francis Rossi: magan Tallinnas bussis mitte hotellis

Mees plajastas intervjuus, et kui teised Status Quo liikmed saabuvad meie pealinna lennukis, siis tema tuleb bussiga. «Eelistan esinemiste ajal bussis ka magada. See on parim koht, kuhu peale kontserti naasta, iga nurk on tuttav,» ütles mees ning lisas, et tihtilugu jälgib ta peale esinemisi öösiti bussi trepi peal tähti.

Fännid, olge valvsad. Ehk silmate Francis Rossit juba 18. aprilli öösel Tallinnas tuuribussi trepil taevast imetlemas.