Ironmaniks valmistuv Raivo E. Tamm on korralikult kaalu langetanud

5. augustil toimub Otepää Ironman poolpikk triatlon ning ettevalmistused raskeks katsumuseks on täies hoos. Raivot ootab suvel ees 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit rattasõitu ning 21,1 kilomeetrit jooksu.

Raivo sõnul on inimeste head sõnad olnud triatloniks valmistumisel tema jaoks olulised ning nii mõnigi on mehe ettevõtlikkusest innustatuna ise treenima hakanud, vahendab Kroonika. Raivo treener Ain-Alar Juhanson on näitleja sõnul samuti rahul: «Kui Tanel Padari puhul oli loogiline, et sportliku kehaga poiss teeb Ironmani ära, siis minu puhul kaheldi kõvasti. Ehk suhestuvad mehed minuga paremini - panevad õllepurgid kõrvale ja tõusevad teleka eest püsti.»

Vägev! Edu Raivole ja kõigile teistele, kes taolise eesmärgi nimel tööd teevad!