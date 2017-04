Anne Veski nooruseallikas asub tema koduaias

«Ööpäevas jookseb ühest puust umbes kolm liitrit mahla. See on suurepärane rüübe,» kiitis Anne Veski Kroonikale. Anne rääkis samuti, et Eesti rahvameditsiinis arvati kasemahlal olevat ravitoime suisa 101 haiguse vastu ning samuti viib kasemahl organismist kahjulikud ained välja.

Anne soovitab kõigil eestlastel kasemahla juua, nii et kes Anne vanuses sama särtsakas olla soovib, siis nüüd te teate, mida selleks teha tuleb. Au kasemahlale!