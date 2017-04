Uus kuum paar: näitleja Marta Laan leidis armastuse

Eesti Draamateatri näitleja Marta Laan rääkis veel mullu suvel, et tema süda on pärast pikaajalist suhet Toomperega vaba ning ta otsustas teatud aja üksi olla, et ennast paremini tundma õppida. Nüüd kaudib kaunis näitlejanna aga kevadist armastust.