Näitleja Verne Troyer sattus alkoholisõltuvuse tõttu haiglasse

48-aastane Verne ütles TMZ-le, et viimased nädal aega on tal ravitud alkoholisõltuvust, kuid ta viidi San Fernando Valley haiglasse juba mitu päeva varem. Verne kinnitas, et selle nädala lõpus läheb ta võõrutusravile.

Verne on alkoholisõltuvusega võidelnud juba aastaid. 2002. aastal oleks ta äärepealt alkoholimürgituse tõttu surnud ja ta on käinud mitmed korrad võõrutusravil.

Verne edastas fännidele tänusõnad: «Teie toetusega saan sellest võitu!»