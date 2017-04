Sünnipäevalaps Hanna-Liina Võsa: tundub absurdne, et nii palju elu on juba olnud

«Ma tunnen, et ma olen sama vana kui meie kõige noorem. Lihtsalt vahepeal, kui ma mõtlen tagasi, et issand, kui palju asju on juba toimunud elus... Et kust ma olen läbi käinud... Siis see tundub absurdne, et nii palju elu on juba olnud,» rääkis Hanna-Liina oma 36. sünnipäeval «Seitsmestele».

«Kui inimesel tuleb midagi hästi välja, siis seda tuleb teha. Teine on see, et tuleb võtta neid hetki, mis pakuvad iseendale mõnusa tunde. Ma olen selline suur naudiskleja tegelikult,» seletas Hanna-Liina, kuidas tal õnnestub alati särada.