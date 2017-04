Poeg paljastas, mis toimub 90-aastase Hugh Hefneri tervisega

«Tal läheb hästi,» ütles Cooper Hefner E! Newsile. «Mu isa on alati naljatanud, et kui sa elad sellises häärberis, siis miks sa peaksid tahtma lahkuda?»

25-aastane Cooper lisas: «Ma arvan, et need kõlakad tekkisid selle pärast, et ta astus tagasi igapäevase äritegevuse juurest ja inimesed hakkasid arvama, et ju ta tervis pole kõige parem. Reaalsus on see, et tal on lihtsalt haige selg - seda juhtub, kui oled 90-aastane - ja ta naudib elu häärberis.»

Hefner, kes tähistab pühapäeval 91. sünnipäeva, elab aktiivset ja lõbusat elu.

«Tema sõbrad käivad külas ja nad vaatavad koos filme. Kõik tulevad kokku õhtust sööma. Nad teevad esmaspäeviti mehelikke asju ja reedest laupäevani tulevad kõik kokku,» kirjeldas Cooper isa tegevusi.