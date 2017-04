Video: Indias leiti «Mowgli-tüdruk»

Ta sai kirjanik Rudyard Kiplingi raamatu «The Jungle Book» tegelase, huntide poolt kasvatatud Mowgli järgi hüüdnimeks Mowgli-tüdruk, edastab

India «Mowgli-tüdruk» / Kuvatõmmis/Youtube

India politsei leidis kummalise lapse Põhja-Indias Uttar Pradeshis Katarniaghati looduskaitsealalt, kus ta üritas nende eest põgeneda.

Politsei uurib nüüd, et kuidas tüdruk, kelle nad patrullides juhuslikult leidsid, metsa sattus ja kelle laps ta olla võib.

Tüdruk leiti kaks kuud tagasi, kuid ta ei ole ikka veel inimühiskonnaga harjunud, vaid käitub nagu loom. Oletatakse, et ta sattus metsa enne, kui ta rääkima hakkas ja selle tõttu ei ole tal inimkeeles rääkimise kogemust, vaid ta õppis ära teda kasvatanud ahvide «keele».

Arstide sõnul on ahvid tüdrukule õpetanud, et inimesi peab kartma ja laps kardab nii neid kui teisi, kes teda külastamas on käinud.

«Mowgli-tüdrukule» üritati püsti käimist õpetada, kuid ta ei ole seda omaks võtnud ja liigub ikka edasi neljal jäsemel. Samuti ei ole ta harjunud inimeste toiduga, pidades seda ohtlikuks, sest metsas elades toitus ta taimedest, marjadest ja putukatest.

Arstid lisasid, et nad jätkavad tüdruku eest hoolitsemist ja üritavad talle ühiskonnas vajaminevaid oskusi õpetada.