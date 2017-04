Kate Hudson loobus lihast ning sööb viis korda päevas: tulemus on imeline

Hudson rääkis saates «Good Morning America», et näitlemisel on tema elus suur roll, kuid selle kõrval on ta ennast pühendanud ka brändile Fabletics. Spordist rääkides tuli jutuks ka Kate'i enda imetlusväärne füüsiline vorm, mille ta on enda sõnul saavutanud tänu söömisharjumuste muutmisele ning aktiivsele elustiilile. Naine loobus punasest lihast ning sööb viis korda päevas väiksema toidupala. Kindlat trennisuunda ta enda jaoks välja valinud ei ole ning harrastab mitmeid alasid: «Ma muudan oma rutiini ning väljanägemist pidevalt. Mulle meeldib katsetada,» lausus ta.

Hetkel puhkab naine poegade Ryderi (13) ning Binghamiga (5) Hawaiil ning on näha, et elustiil, mille ta enda jaoks välja töötanud on, sobib talle ideaalselt.

