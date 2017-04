Raamatupaljastus: printsess Diana oksendas pulmapäeval ja tarbis mesinädalatel rahusteid

Ühendkuningriigis ilmub aprilli alguses raamat «Prints Charles: võimatu elu kired ja paradoksid», mille järgi tarbis prints Charlesi abikaasa, printsess Diana nii pulmapäeval kui ka mesinädalatel rahusteid, kuna teadis, et Charlesil on teine naine. Briti väljaannete teatel sai Diana Spencerist Briti kuningliku pere pruudikandidaat 19-aastasena, samas oli avalikkusele teada, et prints Charlesi tegelik armastus oli Camilla Parker-Bowles.