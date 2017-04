Telemees Vahur Kersna arvates tuleks lastele koolides õpetada seda, kuidas tänapäeva infotulvas terad sõkaldest eraldada. Kersna märkis «Ringvaates», et meediasisu on väga palju ja kui tahta seda kõike ära tarbida, läheb inimene lihtsalt lõhki. «Kui vaadata ikka seda, mida inimesed tarbivad... Nii meedias kui ka hamburgerid ja pitsad ja kogu see kräpp, mida nad ostavad poest... Vaata neile ostukorvi!»